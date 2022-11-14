Мусор летит в окна, а от вони трудно дышать. Жители дома № 1а по улице 9 января жалуются на проблемную помойку под окнами. Из-за близкого расположения к жилому дому, люди вынуждены

Мусор летит в окна, а от вони трудно дышать. Жители дома № 1а по улице 9 января жалуются на проблемную помойку под окнами. Из-за близкого расположения к жилому дому, люди вынуждены “наслаждаться” всеми прелестями антисанитарии. Галина Волкова, жительница дома №1а Летом, когда сыро, все вот это летит от мусора. У нас вода здесь, появляются мухи.