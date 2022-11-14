В минувшие выходные на Владимирскую область обрушился сильный ураган. Штормовой ветер с порывами до...

В минувшие выходные на Владимирскую область обрушился сильный ураган. Штормовой ветер с порывами до 20 м/с сохранялся на протяжении 12 и 13 ноября.Наши читатели поделились видео, на котором видны последствия урагана. Несколько деревьев упали прямо на тротуары и дороги Центрального парка города Владимира. Известно, что возраст этих деревьев составлял 60 лет.А на улице Воровского 80-летняя ива упала прямо на провода. Последствия урагана устраняются.Следите за подробностями в следующих выпусках "Вестей" , а также на нашем сайте и в соцсетях.Видео от подписчика ГТРК "Владимир"