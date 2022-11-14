На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается, что в ноябре этого года, в...

На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается, что в ноябре этого года, в дежурную часть обратился 30-летний местный житель. Выяснилось, что он потерял банковскую карту, но не заблокировал её. Через какое-то время с неё исчезли все деньги.Полицейские, благодаря видеокамерам, установили, что данной картой в ряде торговых точек города Александрова расплачивался за покупки 48-летний житель. Подозреваемый был оперативно задержан.Оказалось, что мужчина нашел банковскую карту на улице. Он решил расплачиваться ею до тех пор, пока деньги не закончатся.Потратив 6 000 рублей, мужчина выкинул найденную банковскую карту. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «кража».Фото: pxfuel.com