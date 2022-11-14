В ноябре в магазинах стартуют распродажи Чёрная пятница. Владимирское отделение Банка России...

В ноябре в магазинах стартуют распродажи "Чёрная пятница". Владимирское отделение Банка России напоминает о некоторых правилах кибербезопасности, чтобы жители не попались на уловки мошенников.Итак, чаще всего аферисты маскируются под известные бренды и рассылают письма-ловушки по электронной почте. Отправляют смс-сообщения и звонят с предложением о выгодной скидке на товар. А гости сайта, которые уже попались в мышеловку, вводят реквизиты карт для резервирования товара. И в итоге мгновенно остаются ни с чем. Обязательно обращайте внимание на название адресной строки страницы - ещё там должен стоять закрытый замок. Заведите отдельную карту для покупок и вносите на нее только ту сумму, которую собираетесь потратить. Подключите СМС-оповещения об операциях по всем вашим картам. И, чтоб наверняка, скачивайте официальные мобильные приложения магазинов.