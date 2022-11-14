С февраля российский шоу-бизнес заметно поредел. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Жена иностранного агента Алла Пугачева с младшими детьми частным бортом умотала в Израиль. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А какие планы в этой связи Кати Лель? Об этом певица рассказала Дни.ру на праздновании дня рождения канала МУЗ-ТВ в Кремле.

С февраля российский шоу-бизнес заметно поредел.Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Жена иностранного агента Алла Пугачева с младшими детьми частным бортом умотала в Израиль. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А какие планы в этой связи Кати Лель? Об этом певица рассказала "Дни.ру" на праздновании дня рождения канала "МУЗ-ТВ" в Кремле."Я, к счастью, патриот и люблю свою страну, – ответила Катя Лель на прямой вопрос о возможном отъезде. – И поэтому никогда не хотела никуда уехать. Не дождетесь! (смеется)".Сегодня Катя думает о будущем и уверена, что все будет хорошо. Многие ее коллеги жалуются, что, мол, на новогодних праздниках мало работы, а значит, и мало денег будет. "До начала мобилизации (была объявлена 21 сентября – Прим. ред.) было много звонков с приглашениями, – говорит Катя. – А потом люди немного обалдели и взяли паузу – мол, не знают, что будет завтра. Поэтому, я думаю, звонить и приглашать в этот раз начнут за день-два до Нового года – и те, кто всегда звал, и новые клиенты. Жизнь продолжается! Мы есть!"При этом Лель уверяет, что не просит немыслимых гонораров от желающих услышать ее хиты "Муси-пуси", "Долетай", "Я по тебе скучаю" и "Пусть говорят". "У меня достаточно разумные цены, чтобы люди могли себе позволить меня пригласить и понимать, что это – не конец света", – пояснила артистка.Как уверяют импресарио, выступление Кати Лель в обычное время стоит от 450 тысяч. В праздники такса может быть выше.