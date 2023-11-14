За прошедшую неделю (с 6 по 12 ноября) показатель заболеваемости снизился на 10,3 %. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах,

За прошедшую неделю (с 6 по 12 ноября) показатель заболеваемости снизился на 10,3 %. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Всего в области заболели 7 765 человек, во Владимире – 2 746. Специалисты Областного Центра гигиены и эпидемиологии провели 424 исследования. Среди положительных находок –