Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Владимирской области Артёму Кулакову доложить о результатах проверки дома на улице Набережной Коврова.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Владимирской области Артёму Кулакову доложить о результатах проверки дома на улице Набережной Коврова. Об этом сообщила правоохранительного ведомства.Напомним, ранее , что местные власти не могут расселить обитателей дома, хотя здание разрушается. Стены покрыла плесень, а перекрытия прогнили. Жить в таких условиях просто небезопасно.В настоящий момент по данному факту организована проверка.