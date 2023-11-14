Подсчитан пассажиропоток за 10 месяцев 2023 года

За январь-октябрь 2023 года скоростные поезда «Ласточка», идущие через Владимирскую область, перевезли больше 3,1 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Так, «Ласточками», которые ходили между Москвой и Нижний Новгородом, воспользовались больше 3 млн пассажиров, еще свыше 41 тысячи человек провез межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка», который с 1 июня курсирует между Нижним Новгородом и Ивановом.Также около 169 тысяч человек выбрали скоростной поезд на маршруте Нижний Новгород — Киров — Нижний Новгород.В целом с начала года «Ласточки» перевезли около 3,3 млн пассажиров — это на 21% больше, чем за тот же период прошлого года.