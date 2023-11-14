Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело о служебном подлоге при реновации парка «Добросельский». Расследование дела, заведенного в конце января этого года, завершено и дошло до

Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело о служебном подлоге при реновации парка «Добросельский». Расследование дела, заведенного в конце января этого года, завершено и дошло до суда. В преступлении обвиняют экс-заместителя начальника городского управления ЖКХ Дмитрия Еропова. По версии следствия, он подписал акт приемки работ по установке камер видеонаблюдения. Однако система не работала. Как показала прокурорская