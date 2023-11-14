В области активно занялись вопросом сельского хозяйства.

Владимирские аграрии могут получить до 50% затрат на проведение культурно-технических работ по восстановлению полей. На данный момент в регионе заброшены большие территории, которые можно пустить в оборот. Об этом сообщили в пресс-службе владимирского филиала ФБГУ «Россельхозцентр».Так, по заявкам самих землевладельцев, можно получить в аренду неиспользуемые площади, после чего специалисты выезжают на место, составляют смету по борьбе с сорняками и деревьями. Далее процедура повторяется и составляется соответствующий акт – именно он прилагается при подаче заявки на получение субсидии.В 2023 году сотрудники филиала обработали девять заявок – в Вязниковском, Юрьев-Польском, Кольчугинском и Александровском районах.Так, из 557 гектаров сельхозугодий на территории региона только 300 используются по назначению. Более 170 га уже заросла лесом и требует более объемных работ по их восстановлению.