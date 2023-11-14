Информация появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Во Владимирской области установят 15 камер для фотофиксации нарушений ПДД. До середины января следующего года их пустят в работу. Информация появилась на Единой информационной системы в сфере закупок.Изначально цена контракта была более 60 миллионов рублей, но упала до 24,5 миллионов.Так, три камеры будут на перекрёстках городов: во Владимире на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Дзержинского, в Муроме – Куликова и Карла Маркса, а в Гусь-Хрустальном камера появится на улице Димитрова, пересечённой Теплицким проспектом. Остальные – на трассах и в черте городов.Кроме того, комплексы ТСАФ повесят на таких автодорогах, как Владимир-Муром-Арзамас, Александров-Балакирево, а во в самом Владимире ещё на проспекте Ленина, 62; Большой Нижегородской, 81.