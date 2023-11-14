Где во Владимире будет установлен памятник Андрею Боголюбскому? Этот вопрос обсудили члены...

Где во Владимире будет установлен памятник Андрею Боголюбскому?Этот вопрос обсудили члены областной общественной палаты. Монумент планируют установить в следующем году - в 2024-м исполняется 850 лет со дня смерти Владимирского князя. Слово Вере Куликовой.В обсуждении места для памятника Андрею Боголюбскому приняли участие члены Общественной палаты области, краеведы, историки. Александр Капусткин - заместитель директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника - предложил установить скульптуру Боголюбского на Спасском холме. Точек две - одна на месте памятника Владимирской вишне, вторая - на месте композиции Одуванчики.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Согласно гипотезе Николая Николаевича Воронина, там находился один из княжеских дворов Андрея Боголюбского рядом с белокаменным храмом, который он обновил, поэтому мое предложение как раз рассматривать территорию прилегающую к Спасскому храму.С этим согласен и настоятель Спасского храма Георгий Горбачук. Он считает, что Спасский холм - самое достойное место для увековечивания памяти великого Владимирского князя.Георгий Горбачук, член Общественной палаты Владимирской области области, настоятель Спасского храма:Успенский собор, его труды , его творение будет служить панорамой и он стоит на этом фоне. Пространство такое вот большое я, если величественно его поставить, я согласен, что это лучше будет восприниматься.Были и другие мнения. Предлагали установить монумент в планирующемся сквере около Областного правительства, напротив патриотического Парка, на месте памятника Фрунзе или в Боголюбове. Но большинство участников круглого стола все же выбрали Спасский холм. А Вишенки планируют перенести в другое место.Елена Петровичева, доктор исторических наук, председатель регионального отделения Российского исторического общества:Это самое подходящее место. И вид и есть куда прийти , сесть и послушать, чтобы молодежь и все кто хочет как бы услышали о политическом наследии 12 века и его значении для всей Московской Руси и современной России.))Владимирский скульптор Игорь Черноглазов четырежды участвовал в конкурсе на установку памятника Боголюбскому и все четыре раза выигрывал. Но средств на монумент тогда так и не нашлось. И вот, кажется, в этом вопросе поставлена точка. Губернатор области Александр Авдеев на церемонии вручения премии Сперанского объявил, что памятнику быть. С местом, которое понравилось большинству участников круглого стола, Черноглазов тоже согласен.Игорь Черноглазов, заслуженный художник России, скульптор:- Больше возможностей получается на Спасском холме. И конечно,предпочтительно то, что сам памятник будет очень с разных точек смотреться на фоне неба, то есть силуэтность тоже будет великолепная.Итог круглого стола подвел председатель общественной палаты области Анатолий Аннин.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Большинство голосов склоняется в пользу размещения на месте нынешних Вишенок, но решение будет приниматься руководством области и города.Свой вердикт общественники направят в правительство области и администрацию Владимира. За ними окончательное решение в выборе площадки.Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.