Глава СК России попросил представить доклад об обстоятельствах проживания семей в разрушающемся...
Глава СК России попросил представить доклад об обстоятельствах проживания семей в разрушающемся доме города Коврова.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России:
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Владимирской области Артему Александровичу Кулакову представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах и принятых мерах по защите жилищных прав граждан...»
Напомним, на днях стало известно, что на улице Набережной в городе Коврова люди вынуждены проживать в аварийном доме, ожидая расселения.
Отмечается, что ветхое здание постепенно разрушается. В доме образовалась сырость и плесень, деревянные перекрытия сгнили, а системы коммуникации пришли в негодность.
«Проживание в таких условиях может представлять опасность для жизни и здоровья граждан...» - отмечается в официальном telegram-канале Следственного комитета России.
Следственным управление СК России по Владимирской области в данный момент проводится процессуальная проверка.
Фото: pxfuel.com