Глава СК России попросил представить доклад об обстоятельствах проживания семей в разрушающемся...

Глава СК России попросил представить доклад об обстоятельствах проживания семей в разрушающемся доме города Коврова.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России:«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Владимирской области Артему Александровичу Кулакову представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах и принятых мерах по защите жилищных прав граждан...»Напомним, на днях стало известно, что на улице Набережной в городе Коврова люди вынуждены проживать в аварийном доме, ожидая расселения.Отмечается, что ветхое здание постепенно разрушается. В доме образовалась сырость и плесень, деревянные перекрытия сгнили, а системы коммуникации пришли в негодность.«Проживание в таких условиях может представлять опасность для жизни и здоровья граждан...» - отмечается в официальном telegram-канале Следственного комитета России.Следственным управление СК России по Владимирской области в данный момент проводится процессуальная проверка.Фото: pxfuel.com