Ее организацией будет заниматься Управление Роспотребнадзор по 24 ноября. Специалисты проконсультируют жителей региона и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг,

Ее организацией будет заниматься Управление Роспотребнадзор по 24 ноября. Специалисты проконсультируют жителей региона и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси, проката и каршеринга (в тех регионах, где он действует), а также безопасности пользования такими услугами. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по области. Яндекс.Карты показали 7 организаций, предоставляющих прокат