Во Владимирской области состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника полиции. Личный состав и ветеранов органов внутренних дел поздравил начальник регионального

Во Владимирской области состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника полиции. Личный состав и ветеранов органов внутренних дел поздравил начальник регионального полицейского ведомства Валерий Медведев, а также правительство Владимирской области и члены Общественного совета при УМВД. Валерий Медведев, начальник УМВД по Владимирской области НКВД, ВЧК, Министерство охраны общественного порядка, милиция, полиция – много было разных названий.