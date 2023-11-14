«Ростелеком» сообщает о запуске первой лаборатории нового формата технологического партнерства, ориентированного на конкретную индустрию B2ETechLab (Business to Enterprise, сегмент крупного бизнеса).

«Ростелеком» сообщает о запуске первой лаборатории нового формата технологического партнерства, ориентированного на конкретную индустрию B2ETechLab (Business to Enterprise, сегмент крупного бизнеса). Пионером формата стала «М Лаб» — технологическая лаборатория «Магнита», одного из ведущих российских ритейлеров. В реальных условиях компания совместно с «Ростелекомом» и другими вендорами будет разрабатывать и тестировать цифровые решений для отрасли. Лаборатория разместилась