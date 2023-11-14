Мать семерых детей из Владимирской области опозорили на скандальном ток-шоу.
Региональные...
Мать семерых детей из Владимирской области опозорили на скандальном ток-шоу.
Региональные прокуратура и следком изучают обстоятельства проживания несовершеннолетних детей в многодетной семье из Юрьев-Польского района. Поводом для проверки стал выпуск дневного ток-шоу на одном из федеральных каналов. Его героиня - 35-тилетняя мать-одиночка из села Сима - рассчитывала на помощь журналистов, но оказалась не готова к телевизионной славе. Все подробности - у Дарьи Давыдовой.
Местная "телезвезда", Юлия теперь постоянно в разъездах, дает интервью - прокуратуре, следкому, службе опеки. Дети-школьники дома, прячутся от насмешек одноклассников.
- Я вам звоню, звоню, а вы не отвечаете.
После выходных в доме - ни одной конфеты, смеется женщина, разбирая покупки. В семье - семеро по люлькам, кроватям и столам В "убитой" двушке тесно не то слово. "Так жить нельзя", посочувствовали продюсеры федерального ток-шоу. Они сами вышли на Юлию, пообещав помочь решить квартирный вопрос..
Юлия Попонина, многодетная мать:
- А в итоге получилось, что я - мать на букву "х", и не от слова "хорошо". То есть я вот такая плохая, обнародовали фотографии прошлого года.
Татьяна много лет наблюдает, как живут в доме напротив, и, мягко говоря, не разделяет взглядов соседки на воспитание детей
- Дети голодные. Люди выходят из магазина с сумками, они в сумки заглядывают. "А вы чего купили?"
... поэтому когда ей предложили принять участие в съемках, женщина почти сразу согласилась.
- Я сначала, конечно, струхнула. Как у нас сейчас ведь звонят, а мало ли кто, чего, ну эти... мошенники.
- Вам организовали трансфер туда?
- Всё, да, всем.
Школьный педагог Ирина Ситова - еще одна героиня того эфира - показывает личное дело Попониных. Самое объемное в ее картотеке. Семья неблагополучная. Стоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. У матери "искажены ценностные ориентиры", поясняет Ирина. Юлия взвалила на детей дела по дому и не помогает с уроками.
Ирина Ситова, социальный педагог Симской средней общеобразовательной школы:
- Говорю, Гель, ну почему ты опять не сделала домашнее задание? "Я не знаю, как делать", на что был мне ответ. Я у мамы спрашиваю, а мама зависает в телефоне.
С интересом односельчане обсуждают и подробности личной жизни Юлии. У семерых детей - четверо отцов, ни с одним из них женщина не поддерживает отношения. Директор комплексного центра соцобслуживания заявляет: к делу это не относится. Мать из Юлии не плохая. Оснований лишать ее родительских прав нет.
Жанна Иванова, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Юрьев-Польского района:
- Сказали по телевидению, что совсем они брошены. Не брошены дети! Кушать она готовит. Я сама была там неоднократно в семье. Я вижу, что и первое приготовлено у нее, и второе что-то. Дети не голодные. Действительно, есть беспорядок, но семья большая. И тяжело действительно за детьми убирать, это правда. Но за грязь не лишают.
Похожие выводы уже сделали в прокуратуре.
Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:
- Шестеро детей, то есть кроме самого младшего, которому нет и полугода, это дети организованные. Они посещают сады и школы. У всех детей есть одежда по сезону. В доме есть запас необходимых продуктов.
Беседы с гостями ток-шоу сейчас ведет Следком.
Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:
- Следователями СУ в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на всестороннюю проверку всех озвученных в сюжете обстоятельств.
Что правда - раз, а то и два в год дети Юлии помещаются в реабилитационные центры. Часто - по инициативе самой матери.
- А куда я их дену? На момент родов вот, куда я их дену? Одних дома оставлю?
Полина Попонина, дочь Юлии:
- Ну, закончиться может тем, что нас могут в детский дом забрать. Я не хочу туда. Потому что для меня это будет плохо. То, что будем далеко от мамы.
- Придется побороться.
- Побороться за что?
- За детей. Чтобы их не забрали.
Сейчас понятно, что авторы и ведущие скандального ток-шоу улучшили свои рейтинги, но никак не жилищные условия многодетной семьи. Попонины ввосьмером ютятся на сорока квадратных метрах, топят печь дровами. На скромный гонорар за участие в съемках Юлия... вставила стеклопакет в комнате, где спит младенец.
Дарья Давыдова. Андрей Синягин.