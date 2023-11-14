Мать семерых детей из Владимирской области опозорили на скандальном ток-шоу. Региональные...

Мать семерых детей из Владимирской области опозорили на скандальном ток-шоу.Региональные прокуратура и следком изучают обстоятельства проживания несовершеннолетних детей в многодетной семье из Юрьев-Польского района. Поводом для проверки стал выпуск дневного ток-шоу на одном из федеральных каналов. Его героиня - 35-тилетняя мать-одиночка из села Сима - рассчитывала на помощь журналистов, но оказалась не готова к телевизионной славе. Все подробности - у Дарьи Давыдовой.Местная "телезвезда", Юлия теперь постоянно в разъездах, дает интервью - прокуратуре, следкому, службе опеки. Дети-школьники дома, прячутся от насмешек одноклассников.- Я вам звоню, звоню, а вы не отвечаете.После выходных в доме - ни одной конфеты, смеется женщина, разбирая покупки. В семье - семеро по люлькам, кроватям и столам В "убитой" двушке тесно не то слово. "Так жить нельзя", посочувствовали продюсеры федерального ток-шоу. Они сами вышли на Юлию, пообещав помочь решить квартирный вопрос..Юлия Попонина, многодетная мать:- А в итоге получилось, что я - мать на букву "х", и не от слова "хорошо". То есть я вот такая плохая, обнародовали фотографии прошлого года.Татьяна много лет наблюдает, как живут в доме напротив, и, мягко говоря, не разделяет взглядов соседки на воспитание детей- Дети голодные. Люди выходят из магазина с сумками, они в сумки заглядывают. "А вы чего купили?"... поэтому когда ей предложили принять участие в съемках, женщина почти сразу согласилась.- Я сначала, конечно, струхнула. Как у нас сейчас ведь звонят, а мало ли кто, чего, ну эти... мошенники.- Вам организовали трансфер туда?- Всё, да, всем.Школьный педагог Ирина Ситова - еще одна героиня того эфира - показывает личное дело Попониных. Самое объемное в ее картотеке. Семья неблагополучная. Стоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. У матери "искажены ценностные ориентиры", поясняет Ирина. Юлия взвалила на детей дела по дому и не помогает с уроками.Ирина Ситова, социальный педагог Симской средней общеобразовательной школы:- Говорю, Гель, ну почему ты опять не сделала домашнее задание? "Я не знаю, как делать", на что был мне ответ. Я у мамы спрашиваю, а мама зависает в телефоне.С интересом односельчане обсуждают и подробности личной жизни Юлии. У семерых детей - четверо отцов, ни с одним из них женщина не поддерживает отношения. Директор комплексного центра соцобслуживания заявляет: к делу это не относится. Мать из Юлии не плохая. Оснований лишать ее родительских прав нет.Жанна Иванова, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Юрьев-Польского района:- Сказали по телевидению, что совсем они брошены. Не брошены дети! Кушать она готовит. Я сама была там неоднократно в семье. Я вижу, что и первое приготовлено у нее, и второе что-то. Дети не голодные. Действительно, есть беспорядок, но семья большая. И тяжело действительно за детьми убирать, это правда. Но за грязь не лишают.Похожие выводы уже сделали в прокуратуре.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Шестеро детей, то есть кроме самого младшего, которому нет и полугода, это дети организованные. Они посещают сады и школы. У всех детей есть одежда по сезону. В доме есть запас необходимых продуктов.Беседы с гостями ток-шоу сейчас ведет Следком.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- Следователями СУ в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на всестороннюю проверку всех озвученных в сюжете обстоятельств.Что правда - раз, а то и два в год дети Юлии помещаются в реабилитационные центры. Часто - по инициативе самой матери.- А куда я их дену? На момент родов вот, куда я их дену? Одних дома оставлю?Полина Попонина, дочь Юлии:- Ну, закончиться может тем, что нас могут в детский дом забрать. Я не хочу туда. Потому что для меня это будет плохо. То, что будем далеко от мамы.- Придется побороться.- Побороться за что?- За детей. Чтобы их не забрали.Сейчас понятно, что авторы и ведущие скандального ток-шоу улучшили свои рейтинги, но никак не жилищные условия многодетной семьи. Попонины ввосьмером ютятся на сорока квадратных метрах, топят печь дровами. На скромный гонорар за участие в съемках Юлия... вставила стеклопакет в комнате, где спит младенец.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.