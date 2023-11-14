Во Владимирской области полностью решён вопрос с очерёдностью в дошкольных образовательных учреждениях.

Во Владимирской области полностью решён вопрос с очерёдностью в дошкольных образовательных учреждениях. Если с 2013 года мест в детских садах хватало для всех ребятишек старше 3-х лет, то с 2022 года места нашлись и для 100% малышей в возрасте от 2-х месяцев. Такую информацию сообщила регионального правительства.Обеспечить владимирских детей местами в садиках удалось благодаря реализации национального проекта «Демография». Так, новые здания для дошколят были построены во Владимире и Суздальском районе. Кроме того, по региональной программе «Развитие образования» в 6 детских садах областной столицы удалось создать 125 дополнительных мест для ребят от полутора до 3-х лет.Как отметила министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова, дошкольное образование в 33-м регионе доступно для всех семей. Детские сады могут подстраиваться под нужды общества и способны принять самых разных воспитанников.