Для прохождения военной службы по контракту отправилась очередная группа добровольцев из разных уголков Владимирской области.

Для прохождения военной службы по контракту отправилась очередная группа добровольцев из разных уголков Владимирской области. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила администрации регионального центра.Мужчин отправляли в торжественной обстановке. В Доме культуры молодёжи собрались родственники и друзья защитников Отечества, представители местных органов власти, военного комиссариата, общественных организаций, ветераны и школьники.Бойцов напутствовали и желали вернуться домой живыми и невредимыми. А заместитель военкома области Игорь Канивец выразил благодарность контрактникам за принятое решение. Отмечается, что сперва владимирские военнослужащие должны пройти через учебные подразделения Минобороны РФ.