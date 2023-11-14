Сегодня на процесс в Ленинский районный суд должны были прийти представители Роспотребнадзора и владелец точки общепита, где пострадавший купил некачественный фаст-фуд.

Такой новостью поделились наши коллеги из :Сегодня на процесс в Ленинский районный суд должны были прийти представители Роспотребнадзора и владелец точки общепита, где пострадавший купил некачественный фаст-фуд. Но сегодня в зале суда - только гособвинитель и юрист пострадавшего. Отравившийся шаурмой житель Владимира решил отозвать иск.Согласно статье 220 гпк РФ суд прекращает производство по делу. В случае, если истец отказался от иска, отказ принят судом. Отказ Попова от исковых требований не противоречит закону, не нарушает право и интересы других лиц. В связи с чем суд полагает возможным принять и прекратить производство по делу, - Татьяна Балыгина, судья Ленинского районного суда г. Владимира.Житель Владимира купил некачественный фастфуд в точке общепита на улице Верхняя Дуброва, 36 а. Сторона защиты пострадавшего установила нового владельца бизнеса. Прежний, Денис Башкиров - закрыл дело.Были совершены переговоры, т.е была объяснена ситуация, что в случае, если мы не договоримся , то будет подан иск на него. Либо его в данном судебном заседании привлекли. Либо соответственно отдельным иском. Скажем так, буквально вчера вечером окончательно состоялись переговоры, в которых требование в добровольном порядке надлежащим ответчиком были удовлетворены, мой доверитель остался доволен, - Алексей Ахунов, юрист.Пострадавший требовал выплаты компенсации за моральный ущерб - 100 тысяч рублей. Итоговую сумму по мировому соглашению мужчина не назвал. Но сказал, что она приемлемая. Сергей Попов в начале судебного процесса дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Он провел в больнице почти две недели. Состояние было тяжелое. А главное - мужчина все это время не видел своих родных - жену и долгожданного первенца, Тимофея. Супруге ухаживать за малышом помогала прабабушка, Анна Игнатьевна.Ребенок первый, долгожданный. Такая большая разлука. Тяжело переносил. Две недели не видеть ребенка - очень тяжело. Пока я был в больнице он научился уже переворачиваться на спину сам, - Сергей Попов, житель города Владимира.Инфекционная больница в Юрьевце превратилась в огромный госпиталь для отравившихся шаурмой. Сергей — первый из пострадавших подал иск в суд на владельца точки общепита. Сегодня в Ленинском районном суде был создан прецедент. Вполне возможно, что иски подадут и другие пострадавшие. По данным Роспотребнадзора, шаурмой во Владимире отравились свыше 100 человек.