Подавший суд после отравления шаурмой во Владимире пошел на мировое соглашение. В Ленинском суде...

Подавший суд после отравления шаурмой во Владимире пошел на мировое соглашение.В Ленинском суде города Владимира прошло очередное слушание по делу об отравлении шаурмой. Напомню, гражданский иск в адрес предпринимателя, владельца точки общепита, направил житель областного центра Сергей Попов.Истец отказался от исковых требований, так как оказалось, что Денис Башкиров ненадлежащий ответчик - то есть не должен отвечать по данному иску. Доводы бывшего предпринимателя на прошлом заседании, о том, что он не ведет бизнес уже 2 года, Сергей Попов счел заслуживающими доверия. Его представитель Алексей Ахунов пояснил, что мировое соглашение с владельцами точки общепита достигнуто. И новых исков о компенсации вреда не последует. Подробности соглашения и размер компенсации не раскрываются. Напомним, в августе этого года Сергей Попов купил мясо в лаваше в ларьке на Верхней Дуброве, после чего был госпитализирован с острой кишечной инфекцией.Алексей Ахунов, представитель истца:- Состоялись переговоры, в которых требования в добровольном порядке надлежащим ответчиком были удовлетворены и мой доверитель остался доволен, поэтому в данный момент вопрос закрыт. Претензий к настоящему доверителю он не имеет так и к соответственно к ответчику по данным материалам дела.Напомним, что целую волну закрытий пунктов продажи шаурмы во Владимире вызвало массовое пищевое отравление в конце августа. Пострадало 107 человек, в том числе 23 ребенка.