Федеральная антимонопольная служба поручило региональному УФАС провести мониторинг цен на яйца во Владимирской области.

Федеральная антимонопольная служба поручило региональному УФАС провести мониторинг цен на яйца во Владимирской области. Такой информацией поделились .Меж тем жителей продолжает беспокоить рост цен на этот важный продукт питания. В первых числах ноября 2023 года стоимость десятка куриных яиц достигла, а где-то и перевалила отметку в 100 рублей. Тогда как ещё в январе цена держалась в пределах 72 рублей. Подобные цифры приводят сотрудники Владимирстата, которые ежедневно ведут наблюдение во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме.Так, 7 ноября самые дорогие яйца были найдены в Муроме. За них продавцы просили 109 рублей. Отслеживать цены и разбираться в причинах их повышения специалисты планируют до 30 ноября.