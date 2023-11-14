Проект собирались представить весной 2023 года

Проектирующая организация не смогла вовремя подготовить все документы по проекту создания государственного приюта для животных во Владимирской области. Об этом сообщают «Владимирские ведомости» со ссылкой на начальника госветинспекции региона Александра Григорьева.Напомним, проект приюта планировали подготовить . Приют собирали разместить на площади 1,4 га и обеспечить его всей необходимой инфраструктурой вплоть до столовой и изолятора.Однако проектировщик не справился со своими обязанностями вовремя — к настоящему моменту не готова сметная документация. Из плюсов — проектная и рабочая документации уже прошли госэкспертизу.«Надеемся, что в ближайшее время работа будет завершена», - отметил Григорьев.Ранее мы писали, что во Владимире суд приют для животных «Валента».