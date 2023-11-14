В Муроме правоохранители помогли девушке-сироте добиться от местных властей предоставления благоустроенной квартиры.

В Муроме правоохранители помогли девушке-сироте добиться от местных властей предоставления благоустроенной квартиры. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.В ходе организованной по обращению гражданки проверки было установлено, что девушка осталась без родителей в несовершеннолетнем возрасте. По достижению 18 лет ей должны были дать собственное жильё, однако ключи от квартиры сирота не получила.Прокурор обратился в суд, который встал на сторону девушки и обязал администрацию округа Муром обеспечить девушку жильём. В настоящий момент права сироты восстановлены.