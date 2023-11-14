Компания Farzoom и «Ростелеком» разработали и запустили цифровую платформу «Биржа дебиторской задолженности». В настоящее время биржа настроена для финансирования поставщиков «Ростелекома»,

Компания Farzoom и «Ростелеком» разработали и запустили цифровую платформу «Биржа дебиторской задолженности». В настоящее время биржа настроена для финансирования поставщиков «Ростелекома», но в дальнейшем будет предложена для интеграции в других компаниях. Альфа-Банк стал первым финансовым партнером платформы и уже провел стартовую сделку: проанализировал контракт и одобрил финансирование. Благодаря тому, что «Ростелеком» верифицирует свои обязательства, поставщики