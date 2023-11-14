«Ростелеком» сообщает о запуске первой лаборатории нового формата технологического партнерства.

«Ростелеком» сообщает о запуске первой лаборатории нового формата технологического партнерства, ориентированного на конкретную индустрию (Business to Enterprise, сегмент крупного бизнеса). Пионером формата стала «М Лаб» — технологическая лаборатория «Магнита», одного из ведущих российских ритейлеров. В реальных условиях компания совместно с «Ростелекомом» и другими вендорами будет разрабатывать и тестировать цифровые решений для отрасли. Лаборатория разместилась в московском кластере «Ломоносов» — флагмане инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».Одним из первых решений, которые протестируют «Ростелеком» и «Магнит», станет умная система видеонаблюдения с аналитикой трафика для мониторинга покупательских потоков и клиентского пути в магазине. Решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики сегодня входят в число самых востребованных в бизнесе цифровых сервисов, так как обеспечивают безопасность и эффективность процессов. Для ритейла эти параметры особенно актуальны. Кроме того, компании также запустили процесс отбора технологических решений, которые будут отвечать другим потребностям розничной сети.Особенность лаборатории заключается в том, что новые разработки испытываются в условиях реального магазина, который «Магнит» специально открыл рядом. Таким образом специалисты лаборатории прямо в настоящем торговом зале смогут протестировать новые форматы электронных ценников, апробировать современные технологии в области контроля выкладки товаров на полке или новые модели касс самообслуживания, а также изучить другие цифровые решения, разработанные другими вендорами.«Трансформация экономики требует нового формата рыночного взаимодействия. Ведущие компании создают доверительные партнерства для мощной синергии. Мы рады, что "Магнит”, один из лидеров российского ритейла, разделяет такой подход к сотрудничеству, чтобы вместе работать на благо всей индустрии. Продукты и решения, которые будут создаваться в лаборатории, призваны ответить на самые актуальные запросы ритейла и экономики в целом. Поэтому мы ставим перед собой задачу максимально быстро запускать готовые цифровые решения в торговых сетях», — отметил Алексей Подрябинников, вице-президент — директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома».«Запустив "М Лаб”, мы получили современную площадку для поиска, создания и обкатки новых технологических решений, которые мы постоянно внедряем, чтобы повысить эффективность нашей работы и предложить покупателям лучший сервис. Работа в инновационном кластере "Ломоносов” открывает нам новые перспективы: мы сможем привлекать к сотрудничеству резидентов кластера и лучших специалистов», — сказал Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор розничной сети «Магнит».«Кластер «Ломоносов» — это современная площадка для развития инновационных решений и в тоже время полигон для их тестирования. В первую очередь мы открыты к пилотированию технологий в сфере сервисной инфраструктуры, организации мероприятий, инженерному обслуживанию зданий и благоустройству территории. Уверены, что объединение усилий крупных игроков и начинающих изобретателей даст дополнительный импульс к развитию новых высокотехнологичных решений», — прокомментировал Алексей Парабучев, генеральный директор Фонда «Московский инновационный кластер».Реклама.