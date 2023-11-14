Щенки из Суздаля мечтают получить имена и найти себе хозяев. Наша традиционная рубрика Хочу...

Щенки из Суздаля мечтают получить имена и найти себе хозяев.Наша традиционная рубрика "Хочу домой". Сегодня её герои- хвостатые малыши из Суздаля. Подопечные приюта "АнгелаДом", которым руководит Ангелина Владимирова, мечтают обрести хозяина и доброго друга- Вот такая замечательная девочка, отдаётся в добрые руки, спасена с Промышленной, 9 А, город Суздаль.Этой шатенке- около двух месяцев. Её отличает не только нежно-шоколадный окрас, но и добрый нрав. Малышка воспитанная и ласковая. Ищет своего человека и вот этот красавец. Он такого же возраста. Щенки прошли необходимую обработку, отмечают в "АнгелаДоме". Имен малышам пока не дали, надеются, что это сделают хозяева.