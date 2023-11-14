МегаФон модернизировал сеть в наиболее загруженных локациях областной столицы — в жилых кварталах и пригородах с активной концентрацией абонентов.

МегаФон модернизировал сеть в наиболее загруженных локациях областной столицы — в жилых кварталах и пригородах с активной концентрацией абонентов. Специалисты установили новое телеком-оборудование, которое позволило увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных в два раза.Оператор расширил телекоммуникационную инфраструктуру в микрорайонах Пиганово, Почаевский, Красное село, поселке РТС и других восточных кварталах Владимира, где помимо высокоэтажной застройки расположено множество объектов социального значения – магазины, детские сады, школы, высшие учебные заведения.В результате модернизации сети средняя скорость мобильного интернета выросла в два раза, до 30 Мбит⁄с. Этого достаточно, чтобы с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами как на улице, так и дома.Также абонентам МегаФона стали доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет‑соединение.«Активный рост потребления интернет трафика во Владимире требует расширения телекоммуникационной инфраструктуры в городе. В этом году жители Владимира прокачали на 16% больше трафика, чем годом ранее. Для удовлетворения возрастающего спроса на мобильные услуги мы регулярно улучшаем качество связи, модернизируем инфраструктуру, предвосхищая и уменьшая таким образом будущую нагрузку на нашу сеть», – отмечает Екатерина Орлова, директор МегаФона во Владимире.Качественная связь на всей территории Владимира – важная задача МегаФона, которую планомерно решают инженеры в регионе. В этом году специалисты запустили новое оборудование с поддержкой 4G в микрорайонах Заклязьменский и «Огуречная гора» Владимира. В результате проведённых работ ёмкость сети увеличилась на 45%.Реклама.