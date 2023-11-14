Смотрите Вести в 14.30: первые серьёзные гастроли вязниковской балетной труппы Дурная слава -...

Смотрите "Вести" в 14.30: первые серьёзные гастроли вязниковской балетной труппыДурная слава- Пошла на ток-шоу, чтобы решить квартирный вопрос. Прокуратура и следком проводят проверку в отношении матери-одиночки семерых детей из Юрьева-Польского.Куда ставить-то?- Владимирские общественники определились с площадкой для установки памятника Андрею Боголюбскому. Какую посчитали самой удачной?На пуантах- И первые серьёзные гастроли вязниковской балетной труппы. Какую сказочную постановку исполнили юные артисты?