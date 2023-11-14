Смотрите Вести в 14.30: первые серьёзные гастроли вязниковской балетной труппы
Дурная слава
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Смотрите "Вести" в 14.30: первые серьёзные гастроли вязниковской балетной труппы
Дурная слава
- Пошла на ток-шоу, чтобы решить квартирный вопрос. Прокуратура и следком проводят проверку в отношении матери-одиночки семерых детей из Юрьева-Польского.
Куда ставить-то?
- Владимирские общественники определились с площадкой для установки памятника Андрею Боголюбскому. Какую посчитали самой удачной?
На пуантах
- И первые серьёзные гастроли вязниковской балетной труппы. Какую сказочную постановку исполнили юные артисты?