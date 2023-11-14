Смотрите Вести в 9.00: почему жильцы опасного для жизни дома в Коврове до сих пор не...
Смотрите "Вести" в 9.00: почему жильцы опасного для жизни дома в Коврове до сих пор не расселены
Цветёт и пахнет
- Проверка показала - дом подлежит сносу. Почему жильцы аварийного и опасного для жизни дома в Коврове до сих пор не расселены
Подарили и забыли
- Но пока семья все еще ютится в однушке. Когда на участках для многодетных в Юрьевце появится инженерная инфраструктура?
Памятник Боголюбскому
- И где установят памятник Андрею Боголюбскому? Владимирские общественники определились с площадкой - слово за правительством и мэрией.