Смотрите Вести в 9.00: почему жильцы опасного для жизни дома в Коврове до сих пор не...

Смотрите "Вести" в 9.00: почему жильцы опасного для жизни дома в Коврове до сих пор не расселеныЦветёт и пахнет- Проверка показала - дом подлежит сносу. Почему жильцы аварийного и опасного для жизни дома в Коврове до сих пор не расселеныПодарили и забыли- Но пока семья все еще ютится в однушке. Когда на участках для многодетных в Юрьевце появится инженерная инфраструктура?Памятник Боголюбскому- И где установят памятник Андрею Боголюбскому? Владимирские общественники определились с площадкой - слово за правительством и мэрией.