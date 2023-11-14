Суздаль активно готовится к официальному тысячелетию. Что по срокам? Губернатор Александр Авдеев...

Суздаль активно готовится к официальному тысячелетию.Что по срокам? Губернатор Александр Авдеев лично оценил важнейшие объекты. Слово- Марии Платанюк.Голос Суздаля в преддверии тысячелетия обретает новые "оттенки". Цокот копыт и осенние крики птиц "разбавляют" звуки техники. Суздаль сегодня как одна большая строительная площадка. Город-музей ударными темпами готовится к официальному тысячелетию. Ход работ на важнейших объектах губернатор Александр Авдеев оценивает вместе с Алисой Бирюковой. Новой главой администрации Суздаля. Глава региона уверен: управленческий "багаж" "рулевого областной культуры" Алисе Михайловне- в помощь.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Рады,что она возвращается к нам в команду. Она- человек опытный. И Суздаль имеет прямое отношение к культуре, туризму, поэтому уверен,что с её опытом и знаниями работа будет продолжена, которая была начата по подготовке к тысячелетию.Ключевые объекты- Торговые ряды и Торговая площадь. Реконструкция Гостиного двора, подчеркивает Александр Авдеев, идёт по графику. Продвигается благоустройство Торговой площади, сквера возле Вечного огня, капитально ремонтируется мост через Каменку на улице Слободской. Город- сказка готовится к новым туристическим рекордам. Второе тысячелетие жемчужина Золотого Кольца встретит в статусе новогодней столицы России. И хотя времени критично мало, руководитель суздальской администрации уверена: ноша все-таки по плечу.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Сегодня познакомилась с ходом работ, фронт приложения усилий понятен, но времени не очень много. Поэтому сейчас, конечно, интенсификация всех работ, прежде всего, по благоустройству, чтобы Суздаль достойно принял гостей "Новогодней столицы"- проекта."Дорожная перезагрузка"- в процессе. Ремонтируются дороги и тротуары на улицах Кремлевской, Лебедева, Варганова. Идут работы на улицах Старой и Теремки. Есть вопросы по коммуникациям- потому сроки завершения в основном- лето следующего года. "Индекс качества" городской среды должны повысить новые проекты. Александр Авдеев и Алиса Бирюкова побывали на месте возведения поликлиники районной больницы на улице Гоголя и строительстве школы нового поколения - на 1200 мест. Отставания по школе нет.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Развёрнуто уже полномасштабное строительство, 3 крана, идёт заливка всех фундаментов под всеми блоками. Проговорили все вопросы работы в зимний период, мощности, которые позволят работать на фундаменте школы.Сдать школу, которая станет одним из главных подарков "юбиляру" и его молодому поколению планируют в 2024-ом.Мария Платанюк "Вести-Владимир".