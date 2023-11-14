У правительства Владимирской области может появиться право ограничивать время розничной торговли...

У правительства Владимирской области может появиться право ограничивать время розничной торговли слабым алкоголем в объектах общепита.И речь идёт не только про наш регион, но и про всю Россию. В нижнюю палату парламента внесли на рассмотрение законопроект, которым устанавливается право на установку запретов - на продажу пива, сидра и других напитков в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах.Эту информацию можно изучить на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.Сейчас «розничная продажа алкоголя» и «розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания» вообще являются разными видами деятельности, для которых, соответственно, требуются отдельные лицензии. Правда, на продажу пива и слабоалкогольной продукции эти правила не распространяются.В случае принятия документа у властей регионов появится право ограничивать время розничной торговли слабоалкогольной продукцией в объектах общественного питания.“… Законопроект учитывает пожелания наших граждан, проживающих в многоквартирных домах, где так называемые "наливайки", являющиеся днём объектом розничной торговли, а вечером - питейными заведениями, мешали добропорядочным жителям. Понятно, что нам бы хотелось принять законопроект хотя бы в первом чтении в этом году, но многое будет зависеть от правительства", - рассказала РИА «Новости» первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина.Фото: pxfuel.com