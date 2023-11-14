Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил индекс роста цен на жилищно-коммунальные услуги в субъектах страны.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил индекс роста цен на жилищно-коммунальные услуги в субъектах страны. Соответствующий опубликован на правовом портале.Для жителей Владимирской области тарифы увеличатся на 10%, однако в отдельных муниципальных образованиях возможны отклонения в пределах 4%.Цены на ЖКУ поднимут с 1 июля 2024 года.