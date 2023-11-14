ДТП случилось 13 ноября около семи часов вечера. На улице Гагарина, недалеко от дома №3, пешеход попал под колеса автомобиля “Ленд Ровер”. За рулем автомобиля был 75-летний местный житель.

ДТП случилось 13 ноября около семи часов вечера. На улице Гагарина, недалеко от дома №3, пешеход попал под колеса автомобиля “Ленд Ровер”. За рулем автомобиля был 75-летний местный житель. 36-летнему пострадавшему понадобилась медицинская помощь. К месту происшествия приехали скорая помощь и полиция. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем