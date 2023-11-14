В Александрове при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек, из них 2...

В Александрове при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек, из них 2 детей.Вечером 13 ноября произошел пожар в многоквартирном жилом доме в городе Александрове на улице Молодежной. По словам пресс-службы МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 20 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. С места происшествия было эвакуировано 40 человек, из них 2 детей.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области