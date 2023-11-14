Установлено, что осужденный купил у неизвестного лица 41 поддельную купюру номиналом 2 тысячи рублей. Деньгами он расплатился на рынке. Преступление произошло в декабре прошлого года.

Установлено, что осужденный купил у неизвестного лица 41 поддельную купюру номиналом 2 тысячи рублей. Деньгами он расплатился на рынке. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант отправился на рынок в Александрове, там он купил в разных торговых точках банку огурцов и шерстяные носки. Мужчина расплатился фальшивыми деньгами, забрал сдачу и скрылся. Таким образом ему удалось