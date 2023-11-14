В Александровской слободе появились новые тактильные экспонаты для незрячих людей. В...

В "Александровской слободе" появились новые тактильные экспонаты для незрячих людей.В музее-заповеднике уже существуют аудиогид, видео с сурдопереводом, индукционная петля. Оборудованы пандусы, парковочные места, есть кресло-коляска. Теперь же безбарьерную среду пополнили новые предметы.Фактически это путеводители по экспозиции "Государев двор в Александровской слободе". Например, сотрудники музея визуализировали знаменитые башенные часы с византийским ходом, один из самых ярких экспонатов. Теперь слабовидящие люди могут буквально прикоснуться к прекрасному. Другой макет посвящен первой школе хорового пения, которая была открыта при дворе Ивана Грозного. В то время для нот использовалась нотно-крюковая запись. В музее появилась тактильная копия стихира, сочиненного самим грозным госудАрем.Светлана Вершинина, специалист по связям с общественностью музея-заповедника "Александровская слобода":- Надо сказать, что современные незрячие люди плохо себе представляют и ноты, нотную грамоту. Поэтому для простоты мы и современную музыкальную грамоту изготовили тоже. С помощью такого тактильного экспоната незрячие люди смогут стихиру самого Ивана Грозного не только прочитать, но даже попробовать спеть.