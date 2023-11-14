В городе Александрове водитель автомобиля сбил пешехода на нерегулируемой «зебре». Очевидцы стали...

В городе Александрове водитель автомобиля сбил пешехода на нерегулируемой «зебре».Очевидцы стали выкладывать видео с места ДТП еще 13 ноября поздно вечером, а также сегодня — 14 ноября.На кадрах очень плохо, но видно, что всё произошло в тёмное время суток — поздним вечером.Согласно данным пресс-службы ГИБДД по Владимирской области, по улице Гагарина (у дома №3) в 18:35 двигался водитель (1948 года рождения) на «лэндровере».Проезжая со стороны улицы Институтская в сторону Королева, по крайней левой полосе движения, мужчина совершил наезд на 36-летнего пешехода. Пострадавший пытался перейти проезжую часть по «зебре», но произошло столкновение.Как стало известно, в результате ДТП пешехода пришлось госпитализировать.Фото: «скрин» видео AlexAutoLive | Александров