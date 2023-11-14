Один из сотрудников отряда ковровского ПСО уволился на прошлой неделе. Теперь в штате не хватает трех человек, рассказал спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во

Один из сотрудников отряда ковровского ПСО уволился на прошлой неделе. Теперь в штате не хватает трех человек, рассказал спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Уволившийся спасатель имел огромный опыт, несколько смежных специальностей, которые необходимы при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Он проработал долгое время и ушел по довольно печальным причинам. Из поста