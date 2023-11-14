С просьбой к мэре города Владимира обратились жители микрорайона Лесной — им необходимо новое кладбище.

Жители микрорайона Лесной совместно с депутатом ЗакСобрания Владимирской области Александром Захаровым обратились к мэру города Дмитрию Наумову с просьбой обустроить им новое кладбище. Об этом сообщил глава в своих соцсетях.Участок под него был передан из Камешковского района ещё в 2020 году, однако работы по обустройству так и не начались. На данный момент землю переводят в категорию, разрешенную для размещения кладбища.Далее участок должен пройти экспертизу, которое будет готово до конца текущего года. В 2024 году начнутся работы по благоустройству нового кладбища в микрорайоне Лесной.