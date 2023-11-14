Опасной для здоровья продукции в области нет. В Белом доме прошел брифинг начальника региональной Госветинспекции. Александр Григорьев рассказал об эпизоотической обстановке в области.

Опасной для здоровья продукции в области нет. В Белом доме прошел брифинг начальника региональной Госветинспекции. Александр Григорьев рассказал об эпизоотической обстановке в области. Среди прочего он отметил, что в настоящее время на территории региона отсутствуют очаги заражения африканской чумы свиней. Единственная проблема – на одном из предприятий, куда попала инфицированная продукция с территории другой области.