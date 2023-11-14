Владимир и Муром вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Владимир и Муром вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом во вторник, 14 ноября, в своём рассказал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.В нынешнем году в мероприятии приняло участие рекордное количество территорий. Из 78 субъектов Российской Федерации поступили свыше 1,3 тыс. заявок. Конкурсная комиссия распределила 50 призовых мест.Так, столица Владимирской области стала четвёртой в номинации «Укрепление межнационального мира». Такое же место занял и Муром в категории «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ». Теперь наши города получат по 17 млн рублей, которые смогут направить на решение насущных вопросов и улучшение уровня жизни граждан.Александр Авдеев поздравил победителей и выразил надежду, что их примеру последуют и другие муниципалитеты региона.