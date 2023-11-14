Юная владимирская гимнастка Алина Галочкина блестяще выступила на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Надежды России».

Юная владимирская гимнастка Алина Галочкина блестяще выступила на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Надежды России». По итогам всех видов многоборья наша земляка вошла в десятку сильнейших спортсменок, а в упражнении с булавами завоевала серебро. Об этом рассказала регионального Министерства физической культуры и спорта.Состязания проходили в Ульяновске и собрали порядка 600 участниц из 69 субъектов РФ. Несмотря на серьёзную конкуренцию, воспитанница Владимирской СШОР № 5 Алина Галочкина смогла войти в число призёров.Земляки поздравляют девушку и её тренеров Светлану Кагарлицкую и Анастасию Савватееву-Субботину и желают новых спортивных достижений.