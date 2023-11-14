Во Владимире одному из сетевых магазинов запретили торговать табачной продукцией возле детского...

Во Владимире одному из сетевых магазинов запретили торговать табачной продукцией возле детского сада.Как стало известно, Октябрьским районным судом города Владимира было рассмотрено гражданское дело по иску Управления регионального Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга лиц к АО «Тандер».Выяснилось, что в областном центре, на улице Растопчина, возле детского сада №83 продавалась табачная продукция. И на официальном сайте Роспотребнадзора Владимирской области опубликовано буквально следующее:«По информации Управления архитектуры и строительства администрации города Владимира, расстояние от магазина до территории образовательного учреждения составляет 71,6 метров...»Таким образом, суд учёл, что ответчик нарушает требования Федерального законодательства. Действия АО «Тандер» признаны противоправными.Уточняется, что в данный момент решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.Фото: pxfuel.com