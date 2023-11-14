Во Владимире снесут скандально известный павильон на Лыбедской магистрали.
Земельный участок на...
Во Владимире снесут скандально известный павильон на Лыбедской магистрали.
Земельный участок на Первой Подгорной областного центра освобождают по суду. Речь- об автосалоне "Грамада" на Лыбедской магистрали.
Освободить земельный участок площадью больше 4 с половиной тысяч квадратных метров- государственную собственность- потребовала мэрия Владимира. Временный павильон торгово- сервисного центра не является муниципальной собственностью и не входит в схему размещения нестационарных торговых объектов. Арбитражный суд региона- ответчик по иску- индивидуальный предприниматель Бакоян- обязал коммерсанта демонтировать павильон. Отведенный срок- 1 месяц. Исполнительный лист передан в отдел судебных приставов Октябрьского района. Бывшая "Грамада" обнесена забором. А вот что в перспективе может появиться на земельном участке, который находится в неразграниченной госсобственности, в мэрии пока сказать не готовы. О планах на эту землю обещают сообщить дополнительно.