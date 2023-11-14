Во Владимире снесут скандально известный павильон на Лыбедской магистрали. Земельный участок на...

Во Владимире снесут скандально известный павильон на Лыбедской магистрали.Земельный участок на Первой Подгорной областного центра освобождают по суду. Речь- об автосалоне "Грамада" на Лыбедской магистрали.Освободить земельный участок площадью больше 4 с половиной тысяч квадратных метров- государственную собственность- потребовала мэрия Владимира. Временный павильон торгово- сервисного центра не является муниципальной собственностью и не входит в схему размещения нестационарных торговых объектов. Арбитражный суд региона- ответчик по иску- индивидуальный предприниматель Бакоян- обязал коммерсанта демонтировать павильон. Отведенный срок- 1 месяц. Исполнительный лист передан в отдел судебных приставов Октябрьского района. Бывшая "Грамада" обнесена забором. А вот что в перспективе может появиться на земельном участке, который находится в неразграниченной госсобственности, в мэрии пока сказать не готовы. О планах на эту землю обещают сообщить дополнительно.