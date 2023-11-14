Во Владимире состоятся первые гастроли юных вязниковских балерин. О том, кто помогал им ставить...

Во Владимире состоятся первые гастроли юных вязниковских балерин.О том, кто помогал им ставить "Белоснежку и 7 гномов" и какие планы у балетной труппы - расскажет Александра Лебедикова."Принцессы" в розовых пачках и "зайчики" в пуантах. На сцене областного колледжа культуры и искусства - детский балет "Белоснежка". "Рожденная" немецким фольклором история о прекрасной девушке с добрым сердцем вдохновила не одно поколение.Премьерный спектакль подготовили ученики вязниковской школы классического танца совместно с артистами из Владимира. Главный хореограф и режиссер - известный балерун Анатолий Емельянов. По его словам, это одно из самых масштабных представлений ребят. Всего в новой постановке приняли участие более сорока человек.Анатолий Емельянов,художественный руководитель школы классического танца г.Вязники:- Этот спектакль впервые у нас выпускается силами только учащихся. Ну и я. А до этого мы приглашали профессиональных артистов на главные партии.// Для меня самое главное, чтобы дети были счастливы и зрители получили удовольствие от просмотра спектакля.Исполнительнице главной роли - Ульяне Вершининой десять. Балетом занимается четыре года . Прежде всего привлекают красивые поддержки и подъемы- говорит Ульяна. В будущем девочка планирует стать профессиональной танцовщицей.Ульяна Вершинина, балерина:- Сначала Анатолий Владимирович нам поставил танцы, а потом нужно было их запоминать. В некоторых случаях он нам подсказывал.- Сложно было готовиться?- Да.Антагонист Белоснежки - злая королева. В ее образе - тринадцатилетняя София Журавлева. К спектаклю готовилась тщательно - говорит балерина. Но и здесь не обошлось без сложностей.София Журавлева, балерина: -Очень сложно передать характер:- Но а как Вам это удалось, как Вы готовились?- Ну, наверное, входишь в образ. Понимаешь когда какие эмоции нужны.У вязниковской школы классического танца - большие планы. В том числе по открытию собственного отделения во владимирском колледже культуры. По словам ее художественного руководителя - Анатолия Емельянова - этот проект позволит ученикам выйти на новый уровень.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир