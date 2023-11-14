Во Владимире стартовал седьмой сезон областного образовательного проекта Школа юного...

Во Владимире стартовал седьмой сезон областного образовательного проекта "Школа юного законотворца".Появился он в 2017 году, при поддержке Законодательного Собрания региона. В течение месяца 55 старшеклассников и студентов колледжей будут познавать основы законотворчества. Подробнее расскажет Мария Рябова.В течение месяца зал Законодательного собрания превратится в образовательную площадку. Здесь школьники региона научатся разрабатывать законы, придумывать социально-значимые проекты. И узнают, как формируется областной бюджет. Все это благодаря седьмому проекту "Школа юного законотворца".Юлия Новикова - руководитель областного образовательного проекта "Школа юного законотворца":- Со своими наставниками. С депутатами, председателями профильных комитетов, специалистами аппарата законодательного собрания, наши школьники будут реализовывать свои идеи и формировать основную нормативную правовую базу, по которой будут жить жители Владимирской области.За молодежью - будущее. Проекты школы признаны на общероссийских конкурсах, некоторые были даже отмечены руководством федерального агентства по делам молодежи. Ребята, решившие познакомиться с работой парламентариев региона, объединены общей целью.Марина Синьковская - ученица гимназии №3:- Я очень заинтересована в том, чтобы участвовать в какой-то деятельности, направленной на помощь нашему городу, нашей области, страны в целом.Кристина Сидорова - ученица лицея-интерната №1:- Я слышала от своих друзей то, что это очень такой крутой проект. То, что тут очень интересно. Я смогу реализовать свои способности и попробовать себя в чем-то новом.За 6 лет существования проекта школьники предлагали много законотворческих идей, некоторые уже реализованы. Например, внесены изменения в "Закон о тишине".Ольга Хохлова -председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Наши автомобилисты некоторые любят очень , ночами особенно, вот в летнее время, когда все свободные, гуляют во дворе, включать музыку на всю мощность. По инициативе ребят мы приняли такие изменения в этот закон. 06:И сегодня такие правонарушители будут нести административную ответственность.Обучение ребят продлится до декабря. А лучшие выпускники школы юного законотворца получат сертификаты на получение дополнительных баллов при поступлении в ВлГу по смежным направлениям.Мария Рябова. Вести - Владимир.