С 2022 по 2023 годы в городе установили уже 106 контейнерных площадок, до конца года построить ещё 18.ппланируется ланируется

В областном центре продолжается установка контейнерных площадок для сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Владимира.В период с 2022 года по 2023 год в город установили 106 новых мусорных контейнеров: 89 — на территории муниципальных учреждений города и 17 — в частном секторе. До конца года планируется установка ещё 18 контейнерных площадок в частном секторе.Как сообщает Администрация областного центра, все новые мусорные площадки имеют отсеки для раздельного сбора мусора. Однако это не является полным решением проблем. Важно, чтобы операторы вовремя вывозили мусор, а жители домов не оставляли рядом с контейнерными площадками отдоходы, не придназначенными для вывоза оператором.