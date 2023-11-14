За прошедшую неделю врачи зафиксировали 105 случаев заболевания во Владимире, 302 - в остальных районах области.

За прошедшую недели сотрудники медицинских организаций зарегистрировали 407 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по региону.Больше всего заболевших в городе Владимире — 105 человек. Ещё 81 случай зарегистрировали в Ковровском районе, 73 - в Гусь-Хрустальном районе, 38 - в Юрьев-Польском районе, 31 - в Муромском, 20 - в Гороховецком, 15 - в Александровском, 11 - в Кольчугинском, 10 - в Суздальском, по 6 - в Собинском и Вязниковском, 4 - в Камешковском, 3 - в Киржачском, 2 - в городе Радужный, по 1 случаю - в Селивановском и Меленковском районах.96,5% случаев протекали в острой респираторной инфекции и только 3,5% - бессимптомно.