Во Владимирской области дольщики тратят на погашение ипотеки более половины зарплаты. А именно -...

Во Владимирской области дольщики тратят на погашение ипотеки более половины зарплаты.А именно - 54,2 процента. При этом средняя величина кредита составляет 3,2 миллиона рублей, сообщает https://ria.ru.В результате Владимирская область оказалась на 55 месте по России.В четырех российских регионах ипотечный платеж превышает 70 процентов средней зарплаты, в целом по стране он - 44%.И даже такие города, как Санкт-Петербург и Москва занимают не лидирующие позиции в этом вопросе, а лишь 19-ю и 24-ю строчки с цифрами, близкими к общероссийским.Фото: https://ria.ru